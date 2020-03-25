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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

‘Almanya’da yavaşladı’ demişlerdi... Bir günde 4 binden fazla arttı

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‘Almanya’da yavaşladı’ demişlerdi... Bir günde 4 binden fazla arttı
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Almanya’da alınan önlemlerden sonra, “Sosyal mesafe işe yaradı, yayılma yavaşladı” denildi ama maalesef koronavirüs vaka sayısı tehlikeli hızla artmaya devam ediyor.

ROBERT Koch Enstitüsü’nün verilerine göre düne kıyasla vaka sayısı 4 bin arttı ve 31 bin 554’e yükseldi. Covid-19’dan ölenlerin sayısı ise 114’ten 149’a çıktı. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi sayılarına göre Almanya’da vaka sayısı 33 bin, ölenlerin sayısı ise 159.

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