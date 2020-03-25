‘Almanya’da yavaşladı’ demişlerdi... Bir günde 4 binden fazla arttı

ROBERT Koch Enstitüsü’nün verilerine göre düne kıyasla vaka sayısı 4 bin arttı ve 31 bin 554’e yükseldi. Covid-19’dan ölenlerin sayısı ise 114’ten 149’a çıktı. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi sayılarına göre Almanya’da vaka sayısı 33 bin, ölenlerin sayısı ise 159.