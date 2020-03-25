BERLİN / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:15,
‘Almanya’da yavaşladı’ demişlerdi... Bir günde 4 binden fazla arttı
Almanya’da alınan önlemlerden sonra, “Sosyal mesafe işe yaradı, yayılma yavaşladı” denildi ama maalesef koronavirüs vaka sayısı tehlikeli hızla artmaya devam ediyor.
ROBERT Koch Enstitüsü’nün verilerine göre düne kıyasla vaka sayısı 4 bin arttı ve 31 bin 554’e yükseldi. Covid-19’dan ölenlerin sayısı ise 114’ten 149’a çıktı. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi sayılarına göre Almanya’da vaka sayısı 33 bin, ölenlerin sayısı ise 159.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle