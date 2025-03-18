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Almanya’da yatırımcı güveni yükseldi

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#ALMANYA#Yatırımcı#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da yatırımcı güveni yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:53

Merkezi Almanya’nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi’nin mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks, martta geçen aya kıyasla 25,6 puan artarak, Ocak 2023’ten beri en yüksek artışı gösterdi.

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Şubatta 26 puan olan endeks, bu ay 51,6 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin martta 50,3’e çıkması yönündeydi. Almanya’da Mevcut Durum Endeksi ise martta geçen aya kıyasla 0,9 puan artarak eksi 87,6 puana yükseldi. ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede ekonomik beklentilerin martta toparlandığını belirterek, “Daha parlak bir ruh hali muhtemelen gelecekteki Alman mali politikasına ilişkin olumlu sinyallerden, örneğin federal bütçe için milyarlarca Euro’luk mali paket üzerindeki anlaşmadan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.
Özellikle metal ve çelik üreticileri ile makine mühendisliği sektörüne yönelik beklentilerin iyileşme gösterdiğini ifade eden Wambach, ECB’nin art arda altıncı kez faiz oranlarını düşürmesinin de hane halkları ve şirketler için uygun finansman koşulları sağladığını belirtti. Öte yandan, finansal piyasalar uzmanlarının Euro Bölgesi’ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de martta arttı. Söz konusu gösterge, martta geçen aya göre 15,6 puan artarak 29,8’e yükseldi.

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#ALMANYA#Yatırımcı#AVRUPADAN HABERLER

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