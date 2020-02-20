Almanya’da yaşayan Türkler endişeli

BERLİN Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Safter Çınar: “30 yıldır, Mölln ve Solingen’den başlayıp NSU ile devam eden, Türklere, göçmen kökenlilere, Müslümanlara saldırılar devam ediyor. Bazıları bu saldırıya şaşırmış gibi davranıyor. Yabancı düşmanı, göçmen düşmanı, İslam düşmanı konuşmalar meclis kürsülerine gelince, böyle bazı caniler de artık ‘Ben istediğimi yapabilirim’ noktasına geliyorlar. O nedenle bütün politikacıların söylemlerinde çok dikkatli olmaları gerektiğine inanıyorum. Olumlu gibi görünebilecek nokta ise, hemen başta olayın ırkçı bir arka planı olduğu ve bu yönde araştırmaların sürdürüldüğü yönündeki açıklamalar. Önceden makamlar bu tür saldırıların ırkçı motifli olabileceğini kabul etmek istemezlerdi. Olayın Hessen’de olması manidar. Çünkü Hessen hükümeti, 8 Türk’ü öldüren ırkçı terör örgütü NSU’nun dosyalarına 125 sene erişme yasağı getirdi. Bir an önce NSU dosyalarının açığa çıkması gerekiyor. Ancak bu sayede NSU saldırıları ve diğer ırkçı saldırılar açığa çıkabilir.”

‘HAFİFE ALDIKÇA, SONUÇLARI AĞIR OLUYOR’

Berlin Türk Cemaati (TGB) Başkanı Selçuk Demirci: “Türk toplumu olarak geleceğe endişeli bakıyoruz. Yetkilileri, özellikle siyasetçileri aşırı sağcılara göz kırpan söylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz. Yapılan konuşmalar, saldırıları hafife almalar, sonuçları ağır olaylara sebep olmakta. Cami saldırıları, dernek saldırıları yaşadık, günlük hayatta sokaktaki yabancı vatandaşlara saldırılar, önemsenmesi ve tedbirlerinin önceden alınması gereken saldırılar. Bunlar ötelendikçe, sonuçları daha ağır, daha acı olaylara sebep olacaktır. Alman devletini bu konuda daha hassas olmaya çağırıyoruz.”

ALMANYA, ESKİ ALMANYA DEĞİL

51 yıldır Almanya’da yaşayan Yaşar İpek de ırkçı saldırıların giderek arttığını ve bundan rahatsızlık duyduğunu söyledi: “Eski huzurumuz kalmadı. Berlin doğumlu çocuklarımın ve torunlarımın Almanya’daki geleceklerinden endişe duyuyorum. Bu saldırı ilk değil ve son da olmayacak. Almanya artık eski Almanya değil.”