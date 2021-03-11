Göçmenler siyasi katılımda geride

ALMAN Uyum ve Göç İçin Uzmanlar Konseyi (SVR) tarafından yayınlanan ‘2020 Uyum Barometresi’nde, göçmen kökenlilerin politikaya olduğu gibi sivil topluma dönük faaliyetlere katılmalarının da göçmen kökenli olmayan Almanlara göre daha düşük olduğuna yer verildi. Ancak Almanya’da doğup büyüyen ve Alman vatandaşı olan yeni nesillerin her iki alanda da diğer göçmen kökenlilerden daha fazla angajman gösterdiklerine de dikkat çekildi. SVR’nin verilerine göre, Almanya’da 24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerde ‘biyo Almanların’ (göçmen kökenli olmayan Almanlar) yüzde 86’sı oy kullanırken, bu oran göçmen kökenli Almanlarda yüzde 65’te kaldı. Almanya’da doğup büyüyen göçmen kökenli Alman vatandaşlarının da yüzde 66.2’si sandık başına gitti. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerin yüzde 77.4’ü, Rus kökenlilerin yüzde 68’i, Türkiye kökenlilerin ise sadece yüzde 56.4’ü oy kullandı.

STK’LARDA ÜYELİK

Almanya genelinde STK’lara üye olan göçmen kökenlilerin sayısının da düşük olduğu ortaya çıktı. Göçmen kökenli olmayan Almanların yüzde 55.5’inin STK üyesi olduğu, bu oranın tüm göçmen kökenlilerde yüzde 30’da, AB’den gelenlerde yüzde 34.5’te ve Türkiye kökenlilerde yüzde 29.8’de kaldığı belirlendi. ‘Biyo Almanların’ yüzde 39.6’sı fahri çalışmalara katılırken, bu oranın yeni nesil göçmen kökenli Almanlarda yüzde 34.2’yi bulduğu, AB kökenlilerde yüzde 25.2’de, Türkiye kökenlilerde yüzde 22.5’te kaldığı ve tüm göçmen kökenlilerde yüzde 22.2 olduğu kaydedildi. Göçmen kökenliler demokrasiye güvende ise Almanları geride bıraktı. Göçmen kökenlilerin yüzde 68.3’nün demokrasiye güven ve çok güven duyduğu, bu oranın Almanlarda ise yüzde 57.2’de kaldığı belirlendi. Almanya’da doğup büyüyen göçmen kökenliler arasında ise demokrasiye güvenenlerin oranı yüzde 54.2’de kaldı.

POLİTİK KATILIM DESTEKLENECEK

SRV Başkanı Prof. Petra Bendel, özellikle ikinci nesil göçmen kökenlilerin politikada ve toplumsal faaliyetlerde son on yılda önemli ölçüde aktif görevler almaya başladıklarının görüldüğünü söyledi. Araştırmanın yapılmasına Politik Eğitim Federal Merkezi ile birlikte destek veren Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, “Demokrasimiz ülkemizdeki tüm insanların aktif katılımlarıyla yaşar. Bu yüzden politik katılımı desteklemek bizim için çok önemlidir” dedi.