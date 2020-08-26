MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da yanlış ilaç verilen hasta öldü
GeriAvrupa Almanya’da yanlış ilaç verilen hasta öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 26.08.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Almanya’da yanlış ilaç verilen hasta öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da yanlış ilaç verilen hasta öldü
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Bielefeld kentinde hastanede tedavi gören bir hastaya yanlış ilaç verilmesi sonucu öldüğü bildirildi.

YEREL medyada yer alan haberlerde, Bielefeld Hastanesi’nde tedavi gören 26 yaşındaki kanser hastasına yanlış ilaç verildiği ifade edildi. Başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra durumu iyi olan hastaya yanlış ilaç verilmesinin ardından hastanın durumunun kötüleştiği ve hayatını kaybettiği belirtildi. Hastanenin Genel Müdürü Michael Ackermann yaptığı yazılı açıklamada, “Böyle trajik bir ölüm nedeniyle dehşet içindeyiz. Ölen hastamızın yakınları gibi biz de üzüntü içindeyiz” ifadesini kullandı. Polisin söz konusu ölüm vakası nedeniyle soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle