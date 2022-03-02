Almanya’da yangın faciası: Anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti

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KARLSRUHE Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ralf Minnet, Hürriyet’e açıklamada, yangının nasıl çıktığının bütün ayrıntılarıyla incelendiğini söyledi. Karlsruhe Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada ise, Kraichtal-Unteröwisheim kasabasında eski tek ailelik bir binanın çatı katında öğle vakti çıkan yangında 41 yaşındaki anne yaşları 6 (ikiz) ve 8 arasındaki çocuğunun yaşamanı yitirdiği bildirildi.