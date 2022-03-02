Almanya’da yangın faciası: Anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti

KARLSRUHE Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ralf Minnet, Hürriyet’e açıklamada, yangının nasıl çıktığının bütün ayrıntılarıyla incelendiğini söyledi. Karlsruhe Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada ise, Kraichtal-Unteröwisheim kasabasında eski tek ailelik bir binanın çatı katında öğle vakti çıkan yangında 41 yaşındaki anne yaşları 6 (ikiz) ve 8 arasındaki çocuğunun yaşamanı yitirdiği bildirildi.5 MAHALLE SAKİNİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Polisin öğle vakti saat 13.10’da yangın
ihbarını aldıktan birkaç dakika sonra olay yerine ulaştığı, itfaiyenin de saat 13.45’te yangını söndürdüğü belirtilen açıklamada, anne ve 3 çocuğunun neden öldüğü yapılan araştırma sonunda belli olacağı, çocukları kurtarmaya çalışan 5 mahalle sakininin dumandan etkilendiği ve kendilerine olay yerindeki acil yardım ekipleri tarafından müdahale edildiği, 1 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.KUNDAKLAMA İHTİMALİ YOK
Komşular ise anne ve 3 erkek çocuğunun eve yeni taşındığını eski evin uzun zamandır boş olması nedeniyle annenin evi tamir ettirmeye başladığını, annenin ara sıra yanlarına gittiğini ve Tuncelili olduğunu söyledi. İlk belirlemelere göre yangının çatı katındaki daireden çıktığını bir kundaklama ihtimalinin bulunmadığı kaydedildi. Yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak belirlenemezken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.