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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 05.06.2020 - 14:14,Son Güncelleme:

Almanya’da yabancı ülke bayrağını zarar verene 3 yıl hapis cezası

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Almanya’da yabancı ülke bayrağını zarar verene 3 yıl hapis cezası
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Almanya’da Avrupa Birliği’nin (AB) veya yabancı bir ülkenin bayrağına zarar verene 3 yıla kadar hapis cezasını içeren kanun maddesi yasalaştı. 

Almanya Eyaletler Meclisi, bayrakları koruma yasasında yapılan değişikliği onayladı. Bu kapsamda Almanya’da Avrupa Birliği (AB) veya herhangi bir ülkenin bayrağını yakan, yırtan veya bayrağa zarar veren kişilerin 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını içeren ve 15 Mayıs’ta Federal Meclis’te onaylanan kanun maddesi yasalaşmış oldu. Adalet Bakanı Christine Lambrecht yaptığı açıklamada, “Bayrak yakmanın barışçıl protestoyla hiçbir alakası yok. Nefret, öfke ve agresiflik oluşturuyor” diyerek bunun insanların duygularını incittiğini ifade etti. Almanya’da şu ana kadar devlet simgelerine saygısızlık yapanlara para cezası veriliyordu. Daha önce AB ve İsrail bayrağının yakılması Alman kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı. Geçen 15 Mayıs’ta Federal Meclis’te onaylanan kanun maddesi, bugün Eyaletler Meclisinde de kabul edilerek yasalaştı.

 

 

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