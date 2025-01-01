Almanya’da vize süreci dijitalleşiyor

Haberin Devamı

Tagesschau’nun haberine göre Vize Dijitalleşmesi Özel Temsilcisi Clemens Kohnen, iş gücü, eğitim ve aile birleşimi için yıllık yaklaşık 500 bin ulusal vize başvurusunun incelendiğini belirtti. Kohnen, başvuruları mümkün olduğunca yeni ‘Auslandsportal’ adlı dijital platform üzerinden değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bu platform, dünya çapında 167 Alman vize ofisini birbirine bağlıyor. En fazla başvuru Türkiye, Hindistan ve Çin’den gelirken, İzlanda’daki küçük bir vize ofisi bile bu dijital sisteme dahil edilecek. Yeni dijital platform, başvuru sahiplerini İngilizce veya Almanca sorularla yönlendiriyor. Başvuru sahiplerine “Ne kadar kalmak istiyorsunuz?” veya “Hangi mesleki yeterliliklere sahipsiniz?” gibi sorular yöneltiliyor. Eksik belgelerin belirlenmesi gibi aşamalar da sistem üzerinden sağlanıyor.

Haberin Devamı

İŞ GÜCÜ BAŞVURULARINA ÖNCELİK

Platformun geliştirilmesi için 2021’den bu yana toplam 13.6 milyon Euro harcandı. Proje yöneticisi Katharina Bonnenfant, dijital hizmetin kullanıcı dostu olduğunu belirtti. Özellikle ulusal vizelerdeki bekleme sürelerinin son dönemde ciddi şekilde arttığı ve bu nedenle iş gücü başvurularına öncelik verileceği açıklandı. Platformun geliştirilmesi sırasında siber saldırılara karşı birçok güvenlik önlemi alındığı belirtildi. Katharina Bonnenfant, şimdiye kadar platforma yönelik saldırılar yapıldığını doğruladı.