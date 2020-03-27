Almanya’da virüsten ölenlerin sayısı 267’ye çıktı

ALMANYA’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 43 bin 938 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 267’ye çıktı. Almanya’da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey Ren Vestfalya bölgesi oldu.