DHA / Fotoğraf: EPA-EFE
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:47,
Almanya’da virüsten ölenlerin sayısı 267’ye çıktı
Almanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 267’ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 43 bin 938 olarak açıklandı.
ALMANYA’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 43 bin 938 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 267’ye çıktı. Almanya’da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey Ren Vestfalya bölgesi oldu.
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