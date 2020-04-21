Almanya’da virüs nedeniyle ölen Türk sayısı 92 oldu

ALMANYA, 147 bin 65 kişiyle dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Almanya’da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 92’ye yükseldi.