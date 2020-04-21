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Avrupa
DHA - AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Almanya’da virüs nedeniyle ölen Türk sayısı 92 oldu

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Almanya’da virüs nedeniyle ölen Türk sayısı 92 oldu
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Almanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 862’ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 147 bin 65 olarak açıklandı. Son 24 saatte 220 kişi virüs nedeniyle öldü.

ALMANYA, 147 bin 65 kişiyle dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Almanya’da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 92’ye yükseldi.

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