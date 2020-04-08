Almanya’da virüs nedeniyle ölen Türk sayısı 42 oldu

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3’ü kadın 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantinaya alındı. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42’ye yükseldi.