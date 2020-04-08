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Avrupa
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Almanya’da virüs nedeniyle ölen Türk sayısı 42 oldu

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Almanya’da virüs nedeniyle ölen Türk sayısı 42 oldu
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Almanya’da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3’ü kadın 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantinaya alındı. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42’ye yükseldi.

 

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