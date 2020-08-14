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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 14.08.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Almanya’da vakalar her geçen gün artıyor

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Almanya’da vakalar her geçen gün artıyor
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Almanya’da korona vakalarında yükselişin önü alınamıyor. Bir günde 1449 yeni vaka tespit edildi.

BİR gün önce yeni vaka 1445 olarak belirlenmişti. Ölenlerin sayısı bir günde 14 arttı ve 9 bin 225’e çıktı. Aktif hasta sayısı 12 bin. Toplam vaka sayısı 221 bin 413. Tahminlere göre 200 bin 200 kişi hastalığı atlattı. Öte yandan Bavyera’daki korona test skandalı tam aydınlık kazanamadı. Sahiplerine bildirilmeyen 44 bin test sonucunun ne kadarı pozitif, kesin sayı bilinmiyor. Testi pozitif çıkan 150 civarında insana ulaşılamıyor. Adresleri belli değil. Nerede oldukları bilinmiyor. Pozitif olduğu halde haber verilmeyen hastalar kaç kişiye virüsü bulaştırdı sorusu da açık.

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