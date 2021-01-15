Almanya’da vakalar 2 milyonu aştı

SON bir gün içinde 1113 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 44 bin 994 oldu. Enstitü bir hafta içinde 121 bin 534 vaka tespit ederken, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı da 146.1 olarak duyuruldu. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre ülkede yaklaşık 314 bin 900 aktif vaka bulunuyor. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 641 bin 200 olarak tahmin ediliyor. Hastanelerdeki yoğun bakım istasyonlarının doluluk oranı da yüzde 83.71’e çıktı. Salgın kaynaklı yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5 bin 164. Bunların 2 bin 966’ı entübe edilmiş durumda.

Almanya’da aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 16 eyalette süren aşılamada şimdiye kadar aşı yapılanların sayısı 850 bini geçti. İlk etapta 80 yaş üstü olanlara, yurtlarda ve bakımevlerinde kalanlara, organ nakli olanlar ve bekleyenler ile sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor.