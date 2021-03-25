Almanya’da vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti

Almanya’da üçüncü Kovid-19 dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede 11 Mart’ta 14 bin 356 olarak açıklanan yeni vaka sayısı, 18 Mart’ta da 17 bin 504 olarak kayda geçmişti. Dün 108.1 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 113.3’e yükseldi. 11 Mart’ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 69 olarak tespit edilmişti. Almanya’da haftalık yeni vaka sayısı ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19’un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.