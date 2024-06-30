Almanya’da uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor

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ERKEKLERİN esrar kullanım oranı 2009 yılında yüzde 6.4 iken 2021’de yüzde 10.7’ye, kadınların ise yüzde 3.1’den yüzde 6.8’e yükseldi. Kokain ve amfetaminlerdeki artış da benzer şekilde yüksek. Ecstasy kullanımında ise artış çok fazla; erkeklerde yüzde 133, kadınlarda yüzde 250. Verilere göre Almanya’daki yetişkinlerin yüzde 35’inden fazlası, yasa dışı uyuşturucularla bir deneyim yaşamış. 18-25 yaş grubundakiler arasında ise bu oran neredeyse her iki kişiden biri seviyesinde. Ayrıca, bazı reşit olmayan gençler de yasa dışı maddelerle temas sağlamış. Örneğin, 15-18 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık yüzde 4’ü hayatlarında en az bir kez speed veya ecstasy kullanmış.

ÖLÜM VAKALARI DA ARTTI

Tıbbi açıdan uyuşturucu bağımlılığı bir tür ‘uyuşturucuya hastalıklı bağımlılık’ olarak tanımlanıyor. Bu durumdaki kişi, bir maddeyi alma isteğini kontrol edemiyor ve şiddetli bağımlılık durumunda yaşamın büyük bir kısmı bu dürtüyü tatmin etmeye yönelik hale geliyor. Dünya genelinde uyuşturucu kullanımının sağlık üzerindeki etkileri hâlâ yıkıcı; Her yıl 200 binden fazla insan uyuşturucu kullanımının doğrudan sonuçları nedeniyle ölüyor. Bu, dünya genelinde milyon kişi başına düşen ölüm oranının 40’ın üzerinde olduğu anlamına geliyor. Yıllık yaklaşık 70 bin ölümle yasa dışı uyuşturuculardan en çok etkilenen ülke olan ABD’de ölüm oranı son zamanlarda milyon kişi başına 314.5’e kadar yükseldi.

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MUTLAKA YARDIM ALIN

Almanya’da uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele edenlere veya yakınlarına destek verenlere hizmet sunan kurumlar da var. Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi e.V. (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.) bu alanda hizmet veriyor. Bu merkezle internet üzerinden veya telefonla iletişim kurabilir ve yakınınızdaki çeşitli yardım noktalarıyla ilgili genel bilgi de edinebilirsiniz.