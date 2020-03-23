Almanya’da umut ışığı... ‘Böyle giderse...’

ROBERT Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, “Katlanarak artan vakalarda bir yavaşlama görüyoruz. Ancak şimdiden kesin bir şey söylemek sağlıklı olmaz. Çarşamba günü bu konuda elimizde daha sağlıklı bilgiler olacak” dedi. Cep telefonu şirketlerinin verilerine göre Almanya’da hareketliliğin düştüğüne işaret eden Wieler, bunun, vaka sayısının azalmasına yansıması olmasını beklediklerini vurguladı. Wieler, koronavirüsün sadece insandan insana geçtiğini, bu nedenle yayılmasını önlemenin de insanlar arasındaki mesafenin en az 1.5 veya 2 metre olmasından geçtiğini kaydetti. Almanya’nın avantajının testlere erken başlaması olduğunu belirten Wieler, test kapasitesinin çok daha artırılarak, vakaların erken ortaya çıkarılıp karantinaya alınmasıyla virüsün yayılmasının çok daha iyi önlenebileceğini belirtti.

Öte yandan eski Doğu Almanya eyaletlerinde koronavirüs vakasının çok düşük olması, “1970’li yıllarda burada tüberküloz aşı mecburiyeti uygulanmasından kaynaklanıyor” yorumlarına yol açtı. Wieler, bu yönde sorulan bir soruya, “Bugünkü bilimsel bulgulara göre tüberküloz aşısının Sars Covid 2 virüsüne karşı koruyucu etkisi olduğuna dair bir kanıt yok” diye cevap verdi.