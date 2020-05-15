Almanya’da, ülke bayraklarını yakana hapis cezası

FEDERAL Eyalet Temsilciler Meclisinde ‘AB Bayrağı’nın ve marşının korunmasına’ ilişkin Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla ilgili yasa tasarısı, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti’nin oylarıyla kabul edildi. Buna göre Almanya’da kamuya açık alanda herhangi bir ülkenin bayrağını yakan, zarar veren veya karalayana 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yasa değişikliğine aşırı sağcı AfD ile FDP ve Sol Parti hayır oyu kullandı. Alman medyasındaki yorumlarda yasa değişikliğine gerekçe olarak geçmiş yıllarda Berlin’de İsrail bayrağının yakılması gösterildi.