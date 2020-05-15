Almanya’da, ülke bayraklarını yakana hapis cezası
Almanya’da Avrupa Birliği’nin sembollerini veya başka bir ülkenin bayrağını yakmak ya da zarar vermek 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.
FEDERAL Eyalet Temsilciler Meclisinde ‘AB Bayrağı’nın ve marşının korunmasına’ ilişkin Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla ilgili yasa tasarısı, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti’nin oylarıyla kabul edildi. Buna göre Almanya’da kamuya açık alanda herhangi bir ülkenin bayrağını yakan, zarar veren veya karalayana 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yasa değişikliğine aşırı sağcı AfD ile FDP ve Sol Parti hayır oyu kullandı. Alman medyasındaki yorumlarda yasa değişikliğine gerekçe olarak geçmiş yıllarda Berlin’de İsrail bayrağının yakılması gösterildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle