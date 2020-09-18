Almanya’da uçak düştü! Pilot öldü yolcu kurtuldu

Dün meydana gelen kazada tarlaya düşen uçağın 68 yaşındaki pilotu hayatını kaybederken, uçaktaki 38 yaşındaki yolcu ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yaralının hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyiye gittiği açıklandı. Polis, uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.