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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 18.09.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Almanya’da uçak düştü! Pilot öldü yolcu kurtuldu

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Almanya’da uçak düştü! Pilot öldü yolcu kurtuldu
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Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Paulinenaue beldesinin kuzeybatısında küçük bir uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi.

Dün meydana gelen kazada tarlaya düşen uçağın 68 yaşındaki pilotu hayatını kaybederken, uçaktaki 38 yaşındaki yolcu ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yaralının hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyiye gittiği açıklandı. Polis, uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

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