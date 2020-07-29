Almanya’da üç Türk kadına ırkçı saldırı

HATAYLI iki çocuk annesi Ceylan Berber çocukları ve iki kadın arkadaşı Tuncelili Seher Erhat, İstanbullu Necmiye Doğan’la piknik için gittikleri gölette Alman karı-kocanın saldırısına uğradı. Başlarından geçenleri Ceyda Berber şöyle anlattı: “Havalar sıcak olunca yakınımızdaki gölete piknik yapmak ve de serinlemek için çocukları ve arkadaşlarımı aldım piknik yerine gittik. iki arkadaşım mangalı yaktılar ben de çocuklarla gölete girdim. Daha sonra ben de arkadaşlarıma yardım etmek için geldim. Bize mesafesi bayağı uzak olan tanımadığımız bir Alman karı-kocanın sebepsiz şekilde saldırısına uğradık. Alman karı-koca bize sözlü tacizde bulundular biz cevap vermedik. Daha sonra tacizin dozunu artırdılar üzerimize yürüdüler. Biz onların sözlü saldırısına cevap dahi vermeden Alman adam elinde motosiklet kastı ile bana ve arkadaşıma vurmaya başladı. Sonra yüzümü ve başımı yumrukladı. Olaya hiç kimse müdahale etmedi. Ağıza alınmayacak küfürler yağdırdılar bu olay küçük çocuklarımın önünde oldu. Burada canımız tehlikede” dedi. KABURGALARIM KIRILACAKTI

Necmiye Doğan da “İri yarı Alman adam elindeki kaskı karnıma vurdu az daha kaburgalarım kırılacaktı. Gölet yanında bulunan Alman ve Fransızlar olayı izlediler hiç müdahale etmediler. Yabancı gençler olmasa onlar araya girmese belki burda da bir Hanau ırkçı olay olabilir üçümüz de ölebilirdik. Alman yetkililer yabancılara şiddet olaylarını tekrar gözden geçirmeli” dedi. Doğan, “Olaydan sonra polise şikâyet için gittik. Önce bizi polis karakoluna almak istemediler ‘Varsa bir durum internetten yazılı yapın’ dediler. Biz de yaralı olduğumuzu söyledik sonra içeri aldılar” diye konuştu. 3 Türk kadın kendilerine yapılan saldırının örtbas edilmek istendiği izlenimine kapıldığını olayın peşini bırakmamakta kararlı olduklarını ifade ettiler. Türk kadınları, saldırgan Alman karı-koca hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle ‘taciz’ ve ‘adam yaralamaya teşebbüsten’ dava açacaklarını söylediler. Başkonsolos Yardımcısı Adnan Hayal, Türk kadınlarına kamuya açık bir yerde saldırıya uğramasını kınadıklarını belirterek, olay hakkında polisten bilgi talep ettiklerini, saldırganların bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almasını istediklerini söyledi.





