Almanya’da Türkler, polis şiddetini protesto etti

WUPPERTAL Türkiye Sevdalıları Derneği tarafından düzenlenen eylemde, 24 Nisan 2021 tarihinde Duisburg polisinin Emre Tümsek’e yönelik uyguladığı şiddet protesto edildi. Duisburg Wedau’da bulunan stadyumun önünde başlayan ve yaklaşık 50 kişinin katıldığı gösteride komite aracının üzerine, ‘Duisburg Polisinin 24.04.2021 tarihli şiddetini protesto ediyoruz’ yazılı pankart ve Almanya’da farklı kentlerinde polis şiddetine maruz kalan Türk vatandaşlarının fotoğrafları asıldı. Eyleme, iş insanı Emre Tümsek de katıldı. Stadyumun önünde yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, otomobilleriyle oluşturdukları konvoyla gösterinin ikinci ayağı olan Duisburg Emniyet Müdürlüğü’nün önüne gidildi. Burada da yapılan konuşmalarda polis şiddetinin altı çizildi. Alanda görev yapan polisler de, gösteriyi dikkatle takip etti. YANLIŞ YAPAN POLİS CEZA ALMIYOR

Wuppertal Türkiye Sevdalıları Derneği Başkanı Murat Güneş, burada yaptığı konuşmada, “Bugün yanımızda iyi polisler var ama her polis böyle davranmıyor. Şiddete başvuran polisler var. Farklı iş sahalarında insanlar hata yapınca uyarı cezası alıyor ya da işinden oluyor. Ama ne yazık ki bu durumun polislerde böyle olmadığını görüyoruz. Yaptığı yanlıştan dolayı işinden olan polis duyamıyoruz” dedi.

Almanya’da her dönem polis şiddeti olduğunu, bunun da giderek arttığını belirten Güneş, “Sonu ölümle sonuçlanan olaylar da var. Takip ediyoruz, bugüne kadar herhangi bir polisin bir gün işinden olduğunu ya da bir euro para cezası aldığını duymadık. Artık sesimizi duyurmanın zamanı geldi. Amerika’da ilk kez bir polise 70 yıl ceza verildi. Nasıl oldu? George Floyd’a yapılana halk tepkisiz kalmayınca polisler de cezasız kalmadı. Biz de polis şiddeti karşısında demokratik tepkimizi göstereceğiz” diye konuştu. 24 Nisan’da polis şiddetine maruz kalan Emre Tümsek de, “Bu gibi olayların son bulmasını istiyoruz. Böyle bir dönemde, işini bırakıp bugün burada toplananlara teşekkür ediyorum. Şahsıma yapılanlarla ilgili Duisburg Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum, hukuki süreci takip edeceğiz” dedi.



