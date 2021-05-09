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Avrupa
Temel ELCİVAN / DUISBURG
Haber Giriş: 09.05.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Almanya’da Türkler, polis şiddetini protesto etti

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Almanya’da Türkler, polis şiddetini protesto etti

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Duisburg kentinde cumartesi öğleden sonra bir araya gelen vatandaşlar, Almanya’da son dönemde artan polis şiddetini protesto etti.

WUPPERTAL Türkiye Sevdalıları Derneği tarafından düzenlenen eylemde, 24 Nisan 2021 tarihinde Duisburg polisinin Emre Tümsek’e yönelik uyguladığı şiddet protesto edildi. Duisburg Wedau’da bulunan stadyumun önünde başlayan ve yaklaşık 50 kişinin katıldığı gösteride komite aracının üzerine, ‘Duisburg Polisinin 24.04.2021 tarihli şiddetini protesto ediyoruz’ yazılı pankart ve Almanya’da farklı kentlerinde polis şiddetine maruz kalan Türk vatandaşlarının fotoğrafları asıldı.

Almanya’da Türkler, polis şiddetini protesto etti
Eyleme, iş insanı Emre Tümsek de katıldı. Stadyumun önünde yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, otomobilleriyle oluşturdukları konvoyla gösterinin ikinci ayağı olan Duisburg Emniyet Müdürlüğü’nün önüne gidildi. Burada da yapılan konuşmalarda polis şiddetinin altı çizildi. Alanda görev yapan polisler de, gösteriyi dikkatle takip etti.
Almanya’da Türkler, polis şiddetini protesto etti
YANLIŞ YAPAN POLİS CEZA ALMIYOR
Wuppertal Türkiye Sevdalıları Derneği Başkanı Murat Güneş, burada yaptığı konuşmada, “Bugün yanımızda iyi polisler var ama her polis böyle davranmıyor. Şiddete başvuran polisler var. Farklı iş sahalarında insanlar hata yapınca uyarı cezası alıyor ya da işinden oluyor. Ama ne yazık ki bu durumun polislerde böyle olmadığını görüyoruz. Yaptığı yanlıştan dolayı işinden olan polis duyamıyoruz” dedi.
Almanya’da her dönem polis şiddeti olduğunu, bunun da giderek arttığını belirten Güneş, “Sonu ölümle sonuçlanan olaylar da var. Takip ediyoruz, bugüne kadar herhangi bir polisin bir gün işinden olduğunu ya da bir euro para cezası aldığını duymadık. Artık sesimizi duyurmanın zamanı geldi. Amerika’da ilk kez bir polise 70 yıl ceza verildi. Nasıl oldu? George Floyd’a yapılana halk tepkisiz kalmayınca polisler de cezasız kalmadı. Biz de polis şiddeti karşısında demokratik tepkimizi göstereceğiz” diye konuştu.
Almanya’da Türkler, polis şiddetini protesto etti
24 Nisan’da polis şiddetine maruz kalan Emre Tümsek de, “Bu gibi olayların son bulmasını istiyoruz. Böyle bir dönemde, işini bırakıp bugün burada toplananlara teşekkür ediyorum. Şahsıma yapılanlarla ilgili Duisburg Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum, hukuki süreci takip edeceğiz” dedi.
Almanya’da Türkler, polis şiddetini protesto etti

Almanya’da Türkler, polis şiddetini protesto etti

Almanya’da Türkler, polis şiddetini protesto etti

 

 

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