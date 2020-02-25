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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 16:42,Son Güncelleme:/

Almanya'da Türk spor kulübüne skandal saldırı! Camları indirdiler....

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Almanya'da Türk spor kulübüne skandal saldırı! Camları indirdiler....
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ndeki Wesel kentinde Wesel Anadolu Spor Kulübü’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

TÜRK spor kulübüne ait binanın camlarını kıran saldırganlar içeriye girerek eşyalara zarar verdi. Daha sonra saldırganlar olay yerinden kaçarken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, “Dün, Alman komşumuz tarafından kulübümüzün camlarının kırıldığına dair telefon geldi. Hemen geldik ve camın kırıldığı gördük. Saldırganlar camı kırıp içeri girerek içeride eşyalarımızı dağıtıp zarar vermişler” dedi.

‘NSU DAVASI ZAMANINDA DA SALIRMIŞLARDI’
Bu saldırının üçüncü saldırı olduğunu söyleyen Sarıca, “Hanau’daki ırkçı saldırının ardından yapıldı. Daha önce de NSU davası zamanında kulübümüze saldırı olmuştu” diye konuştu. Yaşananların üzücü ve vahim bir durum olduğunu ifade eden Sarıca, polisin delilleri topladığını ve soruşturma başlattığını söyledi. Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan da olay yerini ziyaret ederek, Wesel Anadolu Spor Kulübü Başkanı Cihan Sarıca’dan bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

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