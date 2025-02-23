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Almanya’da Türk Kültürü Dersi: Karagöz-Hacivat ile Ramazan etkinliği

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#Almanya#Karagöz-Hacivat#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da Türk Kültürü Dersi: Karagöz-Hacivat ile Ramazan etkinliği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 10:23

Aschaffenburg bölgesi Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni Hafize Özsaraç, öğrencileriyle birlikte Ramazan ayını ve geleneksel Karagöz-Hacivat oyununu işleyerek hem eğitici hem de keyifli bir ders gerçekleştirdi.

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ÖĞRENCİLER, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve birlik olma değerlerini öğrenirken, Karagöz ve Hacivat karakterlerini renklendirerek yaratıcılıklarını ortaya koydular. Bu güzel etkinlik için Nürnberg Eğitim Ateşeliği, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Bu tür etkinlikler, kültürel değerlerin aktarılması ve öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi açısından son derece önemli. Hem eğlenceli hem de eğitici bir ortamda yapılan bu çalışmalar, öğrencilerin geleneksel Türk kültürünü tanımalarına ve anlamalarına yardımcı oluyor.

Almanya’da Türk Kültürü Dersi: Karagöz-Hacivat ile Ramazan etkinliği

TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
Geleneksel Karagöz-Hacivat oyununun tarihçesi ve karakterleri hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, Karagöz ve Hacivat’ın mizahi özelliklerini, toplumsal eleştirilerini ve Türk kültüründeki yerlerini öğrendiler. Bu bilgiler, öğrencilerin karakterleri daha iyi anlamalarına yardımcı oldu. Ardından, her bir öğrenci, Karagöz ve Hacivat karakterlerini renklendirmek için çeşitli malzemeler kullanarak yaratıcılıklarını ortaya koydu. Bu etkinlik, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine ve kendi yorumlarını katmalarına olanak tanıdı.

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#Almanya#Karagöz-Hacivat#AVRUPADAN HABERLER

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