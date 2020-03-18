Almanya’da Türk kolonyasında talep patlaması yaşanıyor

KOLONYANIN kendine has karışımından dolayı iyi bir dezenfeksiyon sağladığını belirten Emekçi, “Kolonya yüzde 80’i alkol, yüzde 20’si ise su ve diğer maddelerden oluşur. Bu da koronovirüse karşı özellikle ellerde iyi bir dezenfeksiyon sağlıyor. Bu yüzden Almanya’da kolonyaya yoğun ilgi oluyor” ifadelerini kullandı. Emekçi şöyle devam etti: “Kolonya hammaddesini Türkiye’den getiriyoruz ve Almanya’daki kendi üretim tesislerinde kolonyayı oluşturup şişeleyerek, tüm ülkeye dağıtıyoruz. Virüs salgını nedeniyle son dönemlerde kolonyaya olan büyük talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz çok sayıda ürünün üretimini azalttık ve kolonya üretimine yöneldik. Günde iki vardiya çalışarak, 12 bin şişe kolonya üretiyoruz.”

DEZENFEKTANDAN DAHA İYİ

Son günlerde bilim adamlarının açıklamasına göre, yüzde 100 alkolden üretilen dezenfeksiyon ürünlerine karşı Kovid-19’un kendini koruduğunu söyleyen Emekçi, kolonyanın ise tamamen alkolden üretilen ürünlere göre daha iyi dezenfeksiyon sağladığını dile getirdi. Emekçi, kolonya üretim ve dağıtımını artırmak için Türkiye’deki firmalarla görüştüklerine değinerek, Türkiye’de de kolonyaya talebin yüksek olması nedeniyle şimdilik bu çabalarının sonuçsuz kaldığını ancak çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Emekçi, “Biz de mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Ellerimizi yıkayıp, dezenfekte edip, temiz tutuyoruz, dışarı çıktığımızda maske kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.