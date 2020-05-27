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Avrupa
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Almanya’da Türk gençlerden sağlıkçılara moral yemeği

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Almanya’da Türk gençlerden sağlıkçılara moral yemeği
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Almanya’nın Nürnberg kenti yakınlarındaki Roth beldesinde yaşayan Türk gençleri, koronavirüs salgınında görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla yemek ikram etti.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Roth Mehmet Akif Camisi gençlik kolu üyeleri, fedakarca görev yapan 100 doktor ve sağlık çalışanına, Türk mutfağının lezzetlerini sundu. Roth Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu Başkanı Alihan Can, insan yaşamı için kendi yaşamlarını riske atan sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini söyledi. Roth Bölge Kliniği Kovid-19 Bölümü Başkanı Dieter Debus da cami gençlerinin duyarlı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya’da Türk gençlerden sağlıkçılara moral yemeği

Almanya’da Türk gençlerden sağlıkçılara moral yemeği

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