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Avrupa
AA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 18:47,Son Güncelleme:

Almanya’da Türk derneğine molotofkokteylli saldırı

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Almanya’da Türk derneğine molotofkokteylli saldırı
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Almanya’nın Düren kentindeki Almanya Türk Federasyonu’nun Birkesdorf şubesine sabaha karşı saat 03.00 sıralarında molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu binada küçük çaplı yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yüzleri maskeli 2 kişi tarafından iki molotofkokteyli atılarak gerçekleştirilen saldırı sonucu ölen ya da yararlanan olmadı. Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes saldırıya uğrayan derneği ziyaret edip bilgi aldı. Başkonsolosluk tarafından yapılan açıklamada polis yetkilileriyle temasa geçilerek olayın faillerinin bir an önce yakalanmasının talep edildiği ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağı kaydedildi.

Almanya’da Türk derneğine molotofkokteylli saldırı

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