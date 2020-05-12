Almanya’da Türk derneğine molotofkokteylli saldırı

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yüzleri maskeli 2 kişi tarafından iki molotofkokteyli atılarak gerçekleştirilen saldırı sonucu ölen ya da yararlanan olmadı. Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes saldırıya uğrayan derneği ziyaret edip bilgi aldı. Başkonsolosluk tarafından yapılan açıklamada polis yetkilileriyle temasa geçilerek olayın faillerinin bir an önce yakalanmasının talep edildiği ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağı kaydedildi.