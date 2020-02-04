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İHA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 20:03,Son Güncelleme:/

Almanya’da Türk ailenin yaşadığı ev kundaklandı

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Almanya’da Türk ailenin yaşadığı ev kundaklandı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Bochum şehrinde Mustafa Yılmaz’a ait bina kundaklandı.

ALEVLERİ son anda fark eden Yılmaz, ailesini uyandırarak evi terk etmesiyle olayda can kaybı yaşanmadı. Çıkan yangında binada büyük maddi hasar meydana geldi. Evlerinin önündeki koltukların ateşe verilmesiyle başlayan kundaklama olayında park halindeki bir araç da kullanılamaz hale geldi. Mustafa Yılmaz, son yıllarda mahallelerinde buna benzer çok sayıda kundaklama olaylarının yaşandığını öne sürerek mahallede korkuyla yaşadıklarını ifade etti. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Almanya’da Türk ailenin yaşadığı ev kundaklandı

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