Almanya’da Trump korkusu

ALMAN-Amerikan ilişkileri Trump’ın başkanlığı döneminde ağır hasar gördü. Almanya, Trump’ın kara listesindeki ülkelerin başında geliyor.

Almanya, Joe Biden’ın açık farkla seçimi kazanacağı, Trump’ın ise kaybedeceği hesabını yapıyordu. Ancak seçim sonuçları beklendiği gibi çıkmadı. Oy farkı çok küçük ve belirsiz. Başkanlık süreci uzayacağa ve mahkemelerin kararına kalacağa benziyor. Bu durumda Başkan Trump’a yakın olan seçim komisyonlarının etkili olacağı ve Trump’ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturma ihtimali Almanya’yı korkutuyor.

YILDIZLARI BARIŞMADI

Dede tarafından Alman kökenli olan Trump, Almanya’yla takıntılı. Savunma harcamalarında, ticari ilişkilerde Almanya’yı hedef aldı. Almanya’nın NATO’daki savunma bütçesini artırmasını istiyor. Alman ürünlerine ağır gümrük vergisiyle Amerika’ya ihracatını düşürmeyi hedefliyor. Almanya’ya Rus doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akımı projesini durdurması için yoğun baskı yapıyor.

Trump’ın Başbakan Merkel’le yıldızları hiç barışmadı. 4 yıl önce Beyaz Saray’da kendisini ziyaret eden Merkel’e elini bile vermedi. Foto muhabirleri ve Merkel’in ısrarına rağmen kılını bile kıpırdatmadı. Tam tersine basın toplantısında “Az da olsa ortak yanlarımız var” sözleriyle Merkel’i şoke etti. 4 yıl başkanlığı döneminde Almanya’yı bir kez bile ziyaret etmedi. Merkel’in yanında “Almanlar beni korkunç görüyormuş, hiç umurumda değil. Demek ki ben işimi doğru yapıyorum” dedi.

Almanya-Amerika ilişkileri geçmişte de zor dönemler yaşadı. Dönemim Başbakanı Gerhard Schröder, Georg W. Bush ile anlaşamadı. Helmut Schmidt, Jimmy Carter’den hiç hoşlanmadı. Ama iki ülke arasındaki ilişkiler hiç şimdiki kadar kötü olmadı.

SESSİZCE BEKLİYOR

Almanya’nın bütün umudu Trump’ın gitmesi. Ama seçim sonucu tam kesinleşinceye kadar renk vermemeye çalışıyor. Süreci çok dikkatle izliyor. Herhangi bir yorum ya da erken bir tebrik mesajından itinayla kaçınıyor. “Biz her başkanla çalışırız” diyor.

Ama Trump yeniden başkanlık koltuğuna oturursa, bu sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Trump’a karşı daha açık tavır alacağı, Avrupa Birliği’nin NATO’dan bağımsız bir savunma sistemini kurması için Almanya’nın kolları sıvayacağı ve ABD’den bağımsız bir Avrupa için harekete geçeceği bekleniyor.