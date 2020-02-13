Almanya’da trafik kazasında 1 Türk genci öldü
Almanya’nın Baden Würtemberg Eyaleti Karlsruhe kentinde meydana gelen trafik kazasında, Erzincanlı 22 yaşındaki Burak Yılmaz adlı Türk genci hayatını kaybetti. Kazada yaralanan TIR şoförü ile diğer aracın sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
POLİSİN yaptığı açıklamaya göre kaza, A8 karayolu Pforzheim batı çıkışında meydana geldi. 22 yaşındaki Burak, aniden şerit değiştiren önündeki TIR’a arkadan çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın sürücüsü de Türk gencinin içinde bulunduğu araca çarparak TIR’ın altına sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Burak Yılmaz’ın, olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Kaza nedeniyle yol 6 saat trafiğe kapatıldı.
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