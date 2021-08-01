Almanya’da trafik durma noktasında!

BUGÜNDEN itibaren yeni yürürlüğe giren test zorunluluğu nedeniyle de sınır kontrolleri sıklaştırılacağından dönüş yolunda olan tatilcileri uzun kuyruklar beklediği bildirildi. Alman otomobil kurumu ADAC’tan verilen bilgiye göre Almanya ve Avusturya sınır bölgesindeki 340 kilometrelik mesafede uzunluğu 60 kilometreye varan tıkanmalar yaşandı. Sınırlardan geçişlerde ise sürücüler karşılıklı kontroller nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalırken, Bavyera polisinden verilen bilgiye göre aşırı yoğunluktan dolayı çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

GERİ DÖNÜŞ ÇİLESİ

Diğer yandan kuzey eyaletlerindeki tatilin sona ermesiyle geri dönüş yolundaki tatilciler başta A1 ve A3 numaralı otoyollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bugünden itibaren ise korona test zorunluluğu nedeniyle sınır kontrollerinin daha sık yapılacağını belirten Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU), işlemlerin hızlı gerçekleşebilmesi için 12 yaş üstü vatandaşların aşı sertifikalarını veya negatif test sonucunu içeren gerekli belgeleri yanında bulundurmalarını istedi.

PARA CEZASI VAR

Sınır boyunca federal polisin 24 saat denetimde bulunacağını belirten İçişleri Bakanı, korona kurallarına aykırı hareket edenlerin para cezasıyla karşılaşacağını vurguladı. Aynı zamanda tatilci akınına uğrayan Münih Havalimanı’nda da büyük yoğunluk yaşandı. Havayolunu tercih eden izinciler check in esnasında uzun süre beklemek zorunda kaldı.