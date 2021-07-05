Almanya'da top koşturan futbolcu İngiltere'de öldürüldü

İngiltere'de kan donduran olay. Almanya'da 5. lig takımı Anker Wismar'da top koşturan 24 yaşındaki futbolcu Odichukumma Kelvin Igweani, İngiltere'de polis tarafından öldürüldü. Igweani, İngiltere'deki evinde iki yaşında bir çocuğu rehin aldı.Çığlıkları duyan 38 yaşındaki komşu Richard Woodcock, çocuğu kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada futbolcu kendisine ateş edip öldürdü.

Komşuların ihbarı üzerine eve polis girdi. Igweani, eve gelen polise küçük çocuğu kalkan olarak kullandı Polis önce şok tabancası ile kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Başarısız olunca, dört el ateş ederek öldürerek etkisiz hale getirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Igweani ve çocuğu kurtarmaya çalışırken yaraladığı Richard'ın hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Olaydan ağır yaralı olarak kurtulan erkek çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.