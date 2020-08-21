Almanya’da test kaosu... ‘Yetiştiremiyoruz’

ALMANYA’da korona vakalarının artmasından büyük oranda tatilden dönenler sorumlu tutuluyor. Bu nedenle riskli bölge olsun olmasın tatilden dönenler için 72 saat içinde ücretsiz test imkânı sağlandı. Riskli bölgelerden gelenlere ise test mecburiyeti bulunuyor. Hava alanları, otobüs ve tren garları ile sınırda otobanlarda test merkezleri kuruldu. Test yapılırken yolculara test sonucunun 48 saat içinde kendilerine ulaşacağı ve negatif test sonucu gelinceye kadar ev karantinasında kalmaları gerektiği bilgisi veriliyor. Tüm havaalanlarının internet sayfalarında testlerin 48 saat içinde sonuçlanacağı yazıyor. Ancak sonuçlar üç günden önce gelmediği gibi 6 gündür test sonucu bekleyenler de oluyor. Hannoverische Allgemeine Gazetesi’nin haberine göre riskli bölge ilan edilen İspanya’nın Mallorca Adası’ndan dönen bir Alman kadın yolcu 6 gündür Hannover Havaalanı’nda yaptırdığı testin sonucunu bekliyor.

KAPASİTE YETERLİ DEĞİL

Frankfurt Havaalanı’na riskli ülke ve bölgelerden günde 5 bin yolcu iniyor. Günde ortalama 2 bin 500 test yapılıyor. Yolcular test yaptırabilmek için ortalama bir saat kuyrukta bekliyor. Yetkililere göre test sonucunun 48 saatte belirlenmesi için laboratuvar kapasitesi yeterli değil. Nedeni, yaz tatilinin sona ermesiyle dönen yolcu sayısının bir hayli yüksek olması. İspanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin de riskli ülke kapsamına alınması hava alanlarındaki test istasyonlarına büyük yük getirdi.

TESTİ DURDURACAĞIZ

Berlin Tegel Havalimanı’na günde riskli bölgeden 2 ila 3 bin arasında yolcu iniyor. Ağustos ayı sonuna kadar riskli ülkelerden 30 bin yolcunun Tegel, 20 bin yolcunun ise Schönefeld Havalimanı’na geleceği hesap ediliyor. Mallorca Adası’ndan Tegel Havalimanı’na gelen ve test yaptıranlar arasında 3 gündür test sonucu alamayanlar var. Bild Gazetesi’nin haberine göre Berlin’de test sonuçlarını değerlendiren laboratuvarlar, hava alanında çarşamba gününden itibaren testleri durdurmak zorunda kalacaklarını Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve Sağlık Bakanı’na bildirdi.

KİMSE KONTROL ETMİYOR

Riskli ülkelerden gelen yolcular uçakta, otobüste veya trende iniş formu doldurmak zorunda. Bu formlar yolcuların test yaptırıp yaptırmadığını kontrol etmeleri amacıyla yetkili sağlık idarelerine gönderiliyor. Formlarda yolcunun kimlik bilgileri ve telefon numaraları yer alıyor. Ancak sağlık idareleri formları incelemeye yetişemiyor. Kimin test yaptırıp yaptırmadığını inceleyemiyor. Test istasyonları sadece test sonucu pozitif çıkanları sağlık idarelerine bildiriyor. Sağlık idareleri bu durumda hastayla hemen irtibata geçip, karantinada olup olmadığını kontrol ediyor.