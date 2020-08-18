Almanya’da test kaosu

BİR olay, Almanya’nın Schwandorf kentine bağlı Bodenwöhr’de yaşandı. İtalya tatilinden dönen bir kişi perşembe günü Kiefersfelden sınırında ücretsiz test oldu, sonuçların ise 24 saat içinde kendisine iletileceği bildirildi. Ancak bu kişi pozitif olan sonucunu pazar günü alabildi. Bu arada 100 kişilik bir yaş günü partisine katıldı ve 20 yakınıyla görüştü. Böyle olunca da 120 kişi karantinaya alındı. Tatilden dönen kişi kendisine bilgi verilmediğini, telefon gelmeyince sonucun negatif olduğunu düşünerek partiye katıldığını söyledi.

Bir diğer olay ise Münih Havalimanı’nda yaşandı. ABD’den gelen bir yolcu cuma sabahı saat 10.00’da ücretsiz test yaptırdı. ABD’de yaptırdığı iki test sonucu negatif çıkan yolcu, Münih’teki testin sonucu uzun sürünce, tehlike olmadığını düşünerek yakınlarını ziyaret etti. Araya cumartesi ve pazar girdiği için pazartesi öğleden sonra test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen yolcu şoke oldu. Ziyaret ettiği tüm yakınları karantinaya girdi.