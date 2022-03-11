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Almanya’da terör kurbanları için bayraklar yarıya indi!

#Almanya#11 Mart Terör Kurbanları Ulusal Anma Günü#Stephan Harbarth
Almanya’da terör kurbanları için bayraklar yarıya indi

Almanya’da yapılan son kabine toplantısında kabul edilen ‘11 Mart Terör Kurbanları Ulusal Anma Günü’ nedeniyle ülke genelinde bayraklar yarıya indi, saygı duruşunda bulunuldu, terör kurbanlar anıldı.

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ALMANYA’da ilk kez, ‘Terör Kurbanları Ulusal Anma Günü’ düzenlendi. Geçen yıl gündeme gelen ve son yapılan kabinede onaylanan karar çerçevesinde bundan böyle her yıl 11 Mart’ta terör kurbanları anılacak. Bu yıl ilki yapılan anma etkinliği kapsamında aralarında Federal Meclis’te olmak üzere ülke genelindeki bütün resmi devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirildi.

‘TERÖR KURBANLARINI ULUSAL ANMA GÜNÜ’
Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Bu gün bir anma, merhamet ve aynı zamanda terör tehditlerine karşı kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini hatırlatma günü olacaktır” dedi. Federal hükümet, 11 Mart 2004’te Madrid’de yaşanan terör saldırısından sonra Avrupa çapında anılan Terör Kurbanlarını Anma Günü’nü temel alarak 11 Mart’ı, ‘Terör Kurbanları Ulusal Anma Günü’ ilan etti.

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SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth, Berlin’de Kronprinzenpalais anıtına çelenk bıraktı. Eyaletler Meclisi’nin terör kurbanları anıldı ve terör kurbanları adına saygı duruşunda bulunuldu. Eyaletler Meclisi Dönem Başkanlığı’nı yürüten Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow her türlü terörizme karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

 

 

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#Almanya#11 Mart Terör Kurbanları Ulusal Anma Günü#Stephan Harbarth

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