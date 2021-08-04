Almanya’da tehlikeli tırmanış başladı: Bir günde iki katı arttı!

BAŞTA Delta varyantı olmak üzere bulaşıcı virüsün daha çok ülke dışından geldiği öngörüsüyle sınırlarda yeni güvenlik önlemleri alan federal hükümet, vakaların artışa devam etmesi karşısında yeni arayışlar içine girdi. Uzmanların hastalık belirtisi göstermeseler dahi çocuk ve gençlerin taşıyıcı olduklarına dikkat çekmeleri üzerine, aşılamalar 12 yaş büyükler için de gündeme geldi. Kapalı alan ve toplu taşımada zorunlu olan maske takma uygulamasının ise gelecek yılın ilkbahar aylarına kadar uzatılacağı duyuruldu. Aşı olmaya yanaşmayanlar için testlerin ücretli olacağı daha önceden açıklanmıştı.

377 AĞIR HASTA VAR

Diğer yandan hastane ve kliniklerde yatan ağır hasta sayısında da artış gözlemlendiği bildirildi. Güncel olarak 25 bin 900 olarak belirlenen koronalı kişiden 377’sinin yoğun bakımda olduğunu açıklayan Robert-Koch Enstitüsü, 194 kişinin ise entübe edildiğini duyurdu. Almanya’da şimdiye kadar 3 milyon 777 bin 446 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtilirken, toplam ölüm sayısının 91 Bin 704 olduğu kaydedildi. Aşısını tamamlayanların sayısının ise 43.7 milyon dolayında olduğu ifade edildi.