Almanya’da tehlikeli tırmanış başladı: Bir günde iki katı arttı!
Almanya’da korona pandemisine karşı alınan tüm yeni önlemlere rağmen vakaların hızla yayıldığı bildirildi. Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya genelinde son 24 saat içerisinde toplam 3 bin 571 yeni vakaya rastlandı. Önceki gün 1766 olarak belirlenen vaka sayısına göre, vakalar bir günde iki katına çıkmış oldu. 25 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, haftalık insidans değeri 18.5’e yükseldi.
BAŞTA Delta varyantı olmak üzere bulaşıcı virüsün daha çok ülke dışından geldiği öngörüsüyle sınırlarda yeni güvenlik önlemleri alan federal hükümet, vakaların artışa devam etmesi karşısında yeni arayışlar içine girdi. Uzmanların hastalık belirtisi göstermeseler dahi çocuk ve gençlerin taşıyıcı olduklarına dikkat çekmeleri üzerine, aşılamalar 12 yaş büyükler için de gündeme geldi. Kapalı alan ve toplu taşımada zorunlu olan maske takma uygulamasının ise gelecek yılın ilkbahar aylarına kadar uzatılacağı duyuruldu. Aşı olmaya yanaşmayanlar için testlerin ücretli olacağı daha önceden açıklanmıştı.
377 AĞIR HASTA VAR
Diğer yandan hastane ve kliniklerde yatan ağır hasta sayısında da artış gözlemlendiği bildirildi. Güncel olarak 25 bin 900 olarak belirlenen koronalı kişiden 377’sinin yoğun bakımda olduğunu açıklayan Robert-Koch Enstitüsü, 194 kişinin ise entübe edildiğini duyurdu. Almanya’da şimdiye kadar 3 milyon 777 bin 446 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtilirken, toplam ölüm sayısının 91 Bin 704 olduğu kaydedildi. Aşısını tamamlayanların sayısının ise 43.7 milyon dolayında olduğu ifade edildi.