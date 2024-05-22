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Almanya’da tehlike devam ediyor!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Fırtına#Yağmur
Almanya’da tehlike devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 11:03

Almanya’da hafta sonu Saarland eyaletinde etkili olan fırtına ve yağmurlu hava, salı günü akşam saatlerinde Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili oldu.

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WUPPERTAL ve Solingen kentlerinde evlerin bodrum katlarını su bastı, bazı caddeler de sular altında kaldı. Akşam saatlerinde açıklama yapan itfaiye sözcüsü, Wuppertal’da 37 yardım çağrısı aldıklarını söyledi. Aynı şekilde Bavyera’nın kuzeyindeki Yukarı Frankoniya’da da özellikle Bamberg ve çevresinde şiddetli yağışlar nedeniyle mahzenler doldu. Polis, hava şartlarına bağlı olarak trafik kazalarının meydana geldiğini duyurdu. Ancak ciddi şekilde yaralanan olmadı. Yağışların Bamberg’in yanı sıra Hof, Coburg ve Bayreuth’ta da su baskınlarına yol açtığı belirtildi.

BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), Saksonya’dan Kuzey Ren-Vestfalya’ya kadar geniş bir alanda gece boyunca bazıları şiddetli olmak üzere gök gürültülü fırtına uyarısında bulundu. Hava tahminlerine göre bugün fırtınaların ana odağı Schleswig-Holstein ile Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri olmak üzere ülkenin kuzey ve kuzeydoğusu olacak. Meteoroloji uzmanı Marco Manitta, “Çarşamba (bugün) günü burada gök gürültülü fırtına ve şiddetli yağış riski var, ülkenin geri kalanı ise rahat bir nefes alabilir” dedi. Kısa süre içinde metrekareye 30 ila 50 litre yağmur yağdıran gök gürültülü fırtınaların mümkün olduğunu belirten Manitta, “Ne yazık ki, şiddetli hava potansiyeli önümüzdeki birkaç gün boyunca yüksek kalmaya devam edecek. Daha uzun bir kuru hava evresi görünmüyor” dedi.

Almanya’da tehlike devam ediyor

Almanya’da tehlike devam ediyor


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#ALMANYA#Fırtına#Yağmur

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