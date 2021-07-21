Almanya’da tehlike çanları çalmaya başladı!

ROBERT Koch Enstitüsü verilerine göre günlük vaka sayısı 2 bin 203 oldu ve 19 kişi de yaşamını yitirdi. Rheinland Pfalz eyaletinde bağlı Birkenfeld bölgesinde ise insidans değeri 50’yi geçti. Yeni korona vakalarının özellikle okullarda yayıldığı belirtildi.

YÜZDE 60.2’YE İLK DOZ AŞI YAPILDI

Öte yandan Almanya’da toplam vaka sayısı 3 milyon 748 bin 613’e yükseldi ve toplam can kaybı 91 bin 416’ya çıktı. Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 50 milyon 81 bin 384 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 39 milyon 309 bin 478 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Böylece, halkın yüzde 60.2’sine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 47,3’üne de ikinci dozu uygulanmış oldu.