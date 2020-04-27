Almanya’da tatil ülke içinde mümkün!

HIRİSTİYAN Demokrat Birlik (CDU) partili Thomas Bareiss, “Uzak bölgelere yapılacak turistik geziler ve tatillerin bu yıl tamamen iptal edilmesi güçlü ihtimal dahilinde. Ülke içinde tatil programları yapmak olasılık dahilinde. Tabii belli önlemler altında. Personelin düzenli şekilde testlere tabi tutulması, odaların ve otelin sürekli dezenfekte edilmesi ve sosyal mesafenin korunması önlemler arasında sayılabilir. Ayrıca otelde ve sahilde havlu verilmemesi de önlemlerin başında geliyor. İnsanlar şimdiye kadar alınan tedbirlere ve yapılan önerilere çok dikkat etti. Tatil sırasında da kısıtlamalara uyacaklarını sanıyorum” dedi. Almanya’da tatil yapılacak ve görülecek çok yerin olduğunu belirten Bareiss, Almanya’da kalınması önerisinde bulundu.

‘KÜÇÜK TATİL EVLERİ VAR’

Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner de ülkedeki aktüel durumdan dolayı insanların yurt dışı yerine tatilini Almanya’da geçirme tavsiyesinde bulundu. Bakan Klöckner “Ülkede çok güzel küçük tatil evleri var. Küçük köy evlerinde de tatil yapmak mümkün. Buralarda sosyal mesafeyi koruyarak dinlenmek için ideal yerler. Ben hijyen kurallarına da uyulduğu taktirde buralarda tatil yapılabilineceğini düşünüyorum” dedi. Bareiss, otel ve restoranların tekrar hizmete sokulmasıyla ilgili ise “Bana göre adım adım restoran, kafeteryalar ve oteller hizmete girebilir” dedi. Almanya’da restoranlar ve oteller kriz nedeniyle kapalı tutuluyor. Büyük gelir kaybına uğrayan restoranlarda sadece paket servisi yapılmasına izin veriliyor.