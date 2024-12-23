×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da taraftarlardan, ırkçı tezahürata tepki: ‘Naziler dışarı’

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Irkçı Tezahürata Tepki#Naziler Dışarı
Almanya’da taraftarlardan, ırkçı tezahürata tepki: ‘Naziler dışarı’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 15:29

Almanya’da oynanan maç öncesi Magdeburg saldırısının kurbanları için saygı duruşunda bulunulduğu sırada bir kişinin “Almanya, Almanlarındır” diye bağırması üzerine stadyumdaki taraftarlar, hep birlikte “Naziler dışarı!” şeklinde haykırarak tepki gösterdi.

Haberin Devamı

ALMAN kamu televizyonu SWR, hafta sonu Essen kentinde 3. futbol liginde oynanan Kırmızı Beyaz Essen ile VfB Stuttgart II maçını yayımladı. Maç öncesi Magdeburg’daki Noel pazarı saldırısının kurbanları için saygı duruşunda bulunuldu. Bu esnada bir taraftar, “Almanya, Almanlarındır” diye bağırdı. Bunun üzerine stadyumdaki taraftarlar, hep birlikte defalarca “Naziler dışarı!” şeklinde haykırarak tepki gösterdi. Polis, ırkçı tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 57 yaşındaki Kırmızı Beyaz Essen taraftarı Alman vatandaşını stadyumdan çıkardı. Irkçı taraftarın maçlara girişinin yasaklandığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Kırmızı Beyaz Essen Kulübünün basın sözcüsü Henrik Lerch, açıklamasında taraftarların ırkçı tezahürat yapan kişiye yönelik tepkisini doğru bulduklarını söyledi.

Almanya’da taraftarlardan, ırkçı tezahürata tepki: ‘Naziler dışarı’


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Irkçı Tezahürata Tepki#Naziler Dışarı

BAKMADAN GEÇME!