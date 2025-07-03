Almanya’da taksi şoförlerinden Uber ve Bolt protestosu

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Başkent Berlin’de Brandenburger Tor ile Großer Stern arasında yüzlerce taksi Tiergarten bölgesinde toplandı. Sabah saatlerinde ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Dortmund ve Düsseldorf gibi kentlerde benzer eylemler düzenlendi. Stuttgart, Bremen ve Köln’de de protestolar planlandı. Gösteriler nedeniyle birçok şehirde trafik akışı olumsuz etkilendi.

Taksi sektörünün yıllardır kriz içinde olduğunu belirten meslek birlikleri, düşen talebin sorumlusu olarak Uber ve Bolt gibi dijital platformları işaret ediyor. Bu platformlar, devlet tarafından belirlenen tarifelere tabi olmayan esnek fiyatlarla müşteri çekebiliyor. Ancak bu firmalar, yolda rastgele yolcu alamıyor.

Almanya Taksi ve Kiralık Araçlar Birliği Genel Müdürü Patrick Meinhardt, Hannover’de yaptığı açıklamada, “Biz taksiler olarak regülasyonlara tabiyiz, ama Uber ve benzerleri dilediği gibi hareket edebiliyor. Bu kabul edilemez,” dedi. Meinhardt, ülke genelinde kiralık araçlar için asgari ücret tarifesi getirilmesini talep ettiklerini söyledi. Benzer bir çağrıyı Federal Taksi ve Kiralık Araçlar Birliği Genel Müdürü Michael Oppermann da yineledi: “Rekabete karşı değiliz, ama ancak benzer fiyatlarla sağlanan bir rekabet adil olur.”

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Taksilere aracılık eden Freenow platformu da asgari fiyat tartışmalarını yerinde bulduğunu belirterek, “Kiralık araçlarda asgari fiyatlar bir inovasyon engeli değil, platformlar olmadan ayakta duramayacak iş modellerine karşı bir korunma mekanizmasıdır” açıklamasında bulundu.

Almanya’da kiralık araçlar için şu ana kadar hiçbir şehirde zorunlu asgari fiyat uygulaması yürürlüğe girmedi. Ancak Berlin, bu uygulamayı Ocak ayından bu yana inceliyor. Leipzig şehri ise 2021’de böyle bir karar almıştı. Ancak bir firmanın açtığı dava sonrası Leipzig İdare Mahkemesi, asgari fiyatın prensipte yasal olduğunu, fakat belirlenen rakamların aşırı yüksek olduğunu karara bağlamıştı. Berlin'de benzer davaların açılması muhtemel görünüyor.

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Taksi sektörü ayrıca kiralık araç firmalarının yasa dışı uygulamalarını da eleştiriyor. Berlin Senatosu, geçtiğimiz aylarda birçok kiralık araç firmasına, sahte ya da eksik belgelerle çalıştıkları gerekçesiyle faaliyet yasağı getirdi. O tarihten bu yana, dijital platformlara bağlanan her aracın belgeleri sıkı şekilde kontrol ediliyor. Bu denetimlerin ardından Berlin'deki kiralık araç sayısı önemli ölçüde azaldı.

Fotoğraflar: Carsten Koall/dpa - Paul Zinken/dpa