‘Almanya’da tahmin edilenden fazla’

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GÜNEY Afrika’dan gelen iki yolcuda ‘Omikron’ varyantı tespit edilmişti. Ancak Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden ve Max von Pettenkofer Enstitüsü Yönetim Yurulu Üyesi Oliver Keppler, varyantın tespitinden önce de seyahat edenlerin olduğu düşünülürse, Almanya’da birkaç yüz Omikron vakası olabileceğini kaydetti. Keppler, Almanya’da dördüncü dalganın Delta varyantı olduğunu ifade ederken, alınacak tedbirlerle Omikron varyantının yayılmasının engelleneceğini kaydetti. Almanya’daki ilk Omikron varyantlı korona vakası Max von Pettenkofer Enstitüsü tarafından tespit edilmişti. Oliver Keppler, aşı etkinliğindeki azalma ve hastalığın ciddiyeti açısından yeni varyantın özelliklerinin değerlendirilmesinin hâlâ zor olduğuna dikkati çekti. Ancak şimdiye kadar bilinenlerin, durumun daha da kötüleşeceği korkusuna yol açtığını vurgulayan Keppler, bu nedenle dördüncü dalgayı kırmak için daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Virolog Sandra Ciesek de yakın bir zamanda Omikron varyantının uluslararası alandaki yayılma süresi ve kapsamı hakkında daha fazla şey söylenebileceğini kaydetti. Ciesek, Güney Afrika’dan bulaşan varyantın, dördüncü dalgayı etkileyip etkilemeyeceği konusunda henüz bir şey söylenemeyeceğini kaydetti.

BİR GÜNDE 446 KİŞİ ÖLDÜ

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, Almanya’da son 24 saat içinde 67 bin 186 yeni vaka görüldü, 446 kişi koronaya bağlı olarak yaşamını yitirdi. 100 bin kişide yeni korona vaka sayısını belirleyen insidans değeri de 442.9 olarak tespit edildi. Salgının yayılmaya başladığından bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 903 bin 999, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 101 bin 790 oldu.