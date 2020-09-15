Almanya’da sonbahar kurak geçecek

ÜLKE genelinde bugün sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Eylül ayı boyunca sıcaklıkların 25 derece seviyesinde olacağını duyuran Alman Meteoroloji Dairesi, bu ayın geçmiş yıllara göre daha kurak geçeceğini de belirtti. Özellikle Mainz, Wiesbaden ve Stuttgart ve çevresinin sadece eylül ayında değil, ekimde de yağmura hasret kalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklar nedeniyle orman yangınları için 4. derecede alarm verildi. Meteoroloji Uzmanı Dominik Jung “Kuraklık birçok bölgeyi olumsuz etkileyecek. Çarşamba günü de sıcak olacak. Perşembeden itibaren hava serinleyecek ama soğumayacak. 2020 yılının yazı daha uzun sürecek” dedi.