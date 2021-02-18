Almanya’da son durum

534 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koranavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 66 bin 698’e yükseldi. 100 bin nüfus başına son 7 gün içindeki günlük yeni korona vakası da 57.1 oldu. Hükümet, bu rakamın 35 altına düşmesi durumunda kısıtlamaların kalkacağını açıklamıştı. Öte yandan Almanya’da bugüne kadar toplam 4 milyon 572 bin 420 kişiye aşılama yapıldı. Bunun 2 milyon 991 bin 792’si ilk doz, 1 milyon 580 bin 628’i ise ikinci doz aşılama olarak kayıtlara geçti.