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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 18.02.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Almanya’da son durum

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Almanya’da son durum
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Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saatte 10 bin 207 yeni korona vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 360 bin 60 oldu.

534 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koranavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 66 bin 698’e yükseldi. 100 bin nüfus başına son 7 gün içindeki günlük yeni korona vakası da 57.1 oldu. Hükümet, bu rakamın 35 altına düşmesi durumunda kısıtlamaların kalkacağını açıklamıştı. Öte yandan Almanya’da bugüne kadar toplam 4 milyon 572 bin 420 kişiye aşılama yapıldı. Bunun 2 milyon 991 bin 792’si ilk doz, 1 milyon 580 bin 628’i ise ikinci doz aşılama olarak kayıtlara geçti.

 

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