Almanya’da son 24 saatte 264 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

SON 24 saatte 10 bin 580 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 482 bin 522’ye yükseldi. Ülkede 4 milyon 550 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 300 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.