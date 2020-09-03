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Avrupa
DHA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Almanya’da son 24 saatte 1365 yeni koronavirüs vakası

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Almanya’da son 24 saatte 1365 yeni koronavirüs vakası
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Almanya’da son 24 saatte 1365 kişide daha koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 247 bin 366’ya yükseldi.

Almanya’da son 24 saatte 1365 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 247 bin 366ya yükseldi. Ülkede 12 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 9 bin 393’e ulaştığı aktarıldı. Almanya’da virüsü yenerek iyileşenlerin sayısının 221 bin 800 olduğu açıklandı.

 

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