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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 25.06.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Almanya’da son 24 saate korona vakaları

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Almanya’da son 24 saate korona vakaları
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Almanya’da son 24 saatteki koronavirüs seyrinin yarattığı sonuçlar açıklandı.

ROBERT Koch Enstitüsü’nün duyurduğu rakamlara göre son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı ölüm vakaları 13. Virüsün ülkede tespit edildiği günden bugüne toplam ölümlü vaka sayısı ise yenilerin eklenmesiyle 8 bin 927’e çıktı. Son 24 saatte açıklanan test sonuçlarına göre 630 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece Almanya’da koronavirüs hasta sayısı toplamda 192 bin 79’a yükseldi. Son bir gün içinde iyileşen 500 hasta ile birlikte iyileşenlerin sayısı ise 176 bin 800.

 

 

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