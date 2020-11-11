Almanya’da skandal: Hasta bakıcı hastaları öldürmeye kalktı

MÜNİH Savcılığı Sözcüsü Anne Leiding, yaptığı açıklamayla hasta bakıcının çok sayıda kişiyi öldürmeye teşebbüsten soruşturma açtıklarını duyurdu. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki hasta bakıcı çalıştığı hastanede meslektaşlarının gözünde başarılı olmak için bakımından sorumlu olduğu hastalara aşırı dozda ilaç verdi. Olay telefon mesajlaşmalarıyla ortaya çıktı. Münih Cinayet Masası Şefi Josef Wimmer “Elimizde şüphelinin bilerek aşırı dozda ilaç verdiğini ve bunu da başaralı bir çalışan olduğunu ispatlamak amacıyla yaptığını gösteren mesajlar var” dedi.

ŞİMDİLİK 3 KİŞİYE VERMİŞ

Hasta bakıcının baygın durumdaki hastaların kendilerine gelmesi için bekletildikleri odada görevli olduğu da öğrenildi. Hasta bakıcının hastalara yüksek dozda ilaç verdiği ise 7 Kasım’da 91 ve 54 yaşlarındaki iki hastanın uyanmayıp durumlarının kötüleşmesi üzerine yapılan incelemeyle ortaya çıktı. Benzer durum 25 Ekim tarihinde başka bir hastada yaşandığı belirlendi. Hasta bakıcının yüksek doz ilaçla hayatını tehlikeye attığı hasta sayısı şimdilik üç olarak belirlendi.