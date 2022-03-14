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Almanya’da sıvı yağ sıkıntısı yaşanıyor

#Almanya Sıvı Yağ #AVRUPADAN HABERLER#Ukrayna
Almanya’da sıvı yağ sıkıntısı yaşanıyor

Almanya’da benzin ve mazot fiyatlarının yanı sıra gıda ürünlerine de zam yapıldı. Ülke genelinde ayçiçek yağı, mısır yağı, koza yağı gibi yağları bulmak zorlaşırken başkent Berlin’deki marketlerde yağ rafları boş kaldı. Yağ bulunan marketlerde ise fiyatlar iki katına yükseldi. Bazı marketlerde ise bir ailenin yalnızca 2 kutu yağ almasına izin veriliyor.

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Almanya’da yaşanan yağ sıkıntısının nedeni olarak Rusya’nın Ukrayna saldırıları gösteriliyor. Önemli bir mısır, koza tohumu ve ayçiçeği üreticisi olan Ukrayna, bu ürünleri başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa’ya ihraç ediyor. Almanya, tükettiği yıllık yemeklik yağların sadece yüzde 6’sını kendi üretirken geri kalan ihtiyacı ise ithal ederek karşılıyor. Ukrayna’dan yıllık 20 ila 30 bin ton arası ayçiçek yağı alan Almanya’nın, Rusya’nın saldırıları sonrası Ukrayna’dan yağ ithal edememesi yağ sıkıntısının asıl nedeni olarak gösteriliyor. Berlin’de faaliyet gösteren İstanbul adlı marketin işletmecisi, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Almanya’da ve Avrupa genelinde sıvı yağ sıkıntısı yaşandığını söyledi: “Bütün Avrupa’nın sıvı yağı yüzde 95 oranında Ukrayna’dan ve Rusya’dan geldiği için ayçiçek yağında ve çiçek yağında sıkıntı var. Biz elimizden geldiği kadar müşterilerimiz için yağ bulundurmaya çalışıyoruz. Ama zorluklar çekiyoruz. Ürün aldığımız tedarik zincirinin dışına çıkarak başka tedarikçilerden sıvı yağ bulup müşterimize vermeye çalışıyoruz. Şu anda bizde yağ mevcut ama stokçulardan aldığımız için fiyatlar yükseldi. Fiyatlar yaklaşık yüzde 30-40 arasında arttı. Birkaç haftalık stok mevcut. Müşterilerimiz bu fiyat artışlarına tepkili ama elimizde olmayan nedenlerden yapabileceğimiz bir şey yok.”

Almanya’da sıvı yağ sıkıntısı yaşanıyor

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#Almanya Sıvı Yağ #AVRUPADAN HABERLER#Ukrayna

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