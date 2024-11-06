Almanya’da sınır dışılar yapılamıyor!

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ALMAN hükümeti, 2024 yılının ilk dokuz ayında planlanan sınır dışı işlemlerinin yüzde 60’ından fazlasının başarısız olduğunu açıkladı. Meclis üyesi Sahra Wagenknecht’in (BSW) soru önergesine verilen yanıtta, ocak ile eylül ayları arasında Almanya’da 38 bin 328 sınır dışı işleminin planlandığı, ancak 23 bin 610’unun gerçekleştirilemediği belirtildi. Neue Osnabrücker Zeitung’un (NOZ) haberine göre, bu oran, yüzde 61.6’ya denk geliyor. 2023 yılında bu oran yüzde 65.6 iken, 2022’de yüzde 64.3, 2021’de ise yüzde 60.6 olarak kaydedildi. Sınır dışı işlemlerinin başarısız olma sebepleri arasında, geri gönderilmesi planlanan kişilerin izini kaybettirmesi, mahkemelerin sınır dışı kararlarını engellemesi ya da uçuşların gerçekleştirilememesi gibi etkenler bulunuyor.

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‘SONUÇLAR HAYAL KIRIKLIĞI’

Sınır dışı işlemlerini hızlandıracak yasa kapsamında getirilen yeni düzenlemelerle birlikte, sığınmacılar için geçerli olan gözaltı süresi 10 günden 28 güne çıkarıldı. Polis, toplu konutlarda yaşayan ve sınır dışı edilmesi planlanan kişileri yakalamak için artık bu kişilere ait olmayan diğer odaları da arayabiliyor. Ayrıca, sınır dışı işlemleri gece saatlerinde yapılabiliyor ve önceden bildirim yapılması gerekmiyor. Ancak, 12 yaşına kadar çocuğu olan aileler için istisnalar uygulanabiliyor. Bu önlemleri hayata geçirme sorumluluğu ise eyaletler ve yerel yönetimlere ait. BSW lideri Wagenknecht, sınır dışı işlemlerinin bu denli yüksek oranda başarısız olmasını eleştirerek, Başbakan Olaf Scholz’u “sözünü tutmamak”la suçladı. Wagenknecht, “Bir yıl önce hukukun ve yasanın yeniden egemen olacağını, geri gönderilme yükümlülüğü olanların sistematik olarak sınır dışı edileceğini vaat etmişti. Ancak elde edilen sonuç bir hayal kırıklığından ibaret” dedi. BSW lideri ayrıca, “Suç işlemiş olanların bile çoğu zaman ülkede kalması kabul edilemez bir durum” olduğunu ifade etti.