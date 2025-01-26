Almanya’da sığınmacı krizi

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ALMANYA’da iktidara göz diken ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz’in ülkeye düzensiz göçün engellenmesi ve sığınmacılara kapıların kapatılması planları köklü partileri birbirine düşürdü. Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Aschaffenburg kentinde Afgan kökenli bir sığınmacının 2 yaşında bir çocuk ile yardıma koşan 41 yaşında bir kişiyi öldürmesi ve 3 kişiyi yaralaması üzerine “Başbakan olarak görevimin ilk gününde geçerli giriş belgeleri olmayan tüm göçmenlerin Alman sınırlarından geri çevrilmesini sağlayacağım” diyerek düzensiz göç ve sığınmacı politikasında köklü bir değişiklik ilan eden Merz’in bu yaklaşımına sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) tam destek verirken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller tepki gösterdi.

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SPD VE YEŞİLLER’DEN TEPKİ

Friedrich Merz, gelecek hafta Federal Meclis’e bu konuyla ilgiki bir önerge sunacaklarını yinelerken, “Bu önergede bizim inandığımız ve emin olduğumuz göç konusuyla ilgili politik düşüncelerimiz yer alacaktır. Bu önergeyi kimin destek vereceğini göz önünde bulundurmadan sunacağız. Reddetmek isteyen reddetsin. Ben sağa sola bakmam. Bu konuda sadece önüme bakarım” derken, sağ popülist AfD’nin desteğinden rahatsız olmayacakları sinyali vermesine SPD ile Yeşiller tepki gösterdi. Yıllardır “AfD ile kesinlikle ortaklık da yok, iş birliği de” diyen CDU ve CSU’nun AfD ve Sol Parti’yi terk edenlerin oluşturduğu Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) desteğiyle bu önergenin Federal Meclis’te kabul edilmesi planlarını Şansölye Olaf Scholz da eleştirdi. Scholz, böyle bir önergenin AfD’nin desteğiyle kabul edilmesinin “CDU/CSU’nun AfD ile arasındaki “yangın duvarını yıkma” ve “kırmızı çizgiyi silme” anlamına geleceği uyarısında bulunurken, “Şimdiye kadar ben muhalefet liderinin seçimlerden sonra da AfD’yle iş birliği yapmayacağı görüşündeydim. Ama CDU’nun önergesinin AfD’nin desteğiyle Federal Meclis’te kabul edilmesini beklemesi beni tedirgin ediyor. AfD ile ‘yangın duvarı’ çökertilmemeli” açıklamasında bulundu.

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MERZ SÖZÜNDE DURMALI

Yeşiller’li Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de, CDU lideri Friedrich Merz’in göç ve sığınmacı politikasında sertlik içeren düzenlemeleri AfD’nin desteğiyle hayata geçirme planlarına tepki gösterdi. “Friedrich Merz daha birkaç hafta önce Federal Meclis’te AfD ile kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını ilan etti. Seçimlerden sonra da bu parti ile kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını söyledi. Şimdi ise tutum değiştirip, sağ popülistlerin, AfD’nin desteğiyle önergeyi Federal Meclis’ten geçirmek istiyor. Böyle bir şey çok tehlikelidir. Friedrich Merz sözünde durmalı ve AfD ile iş birliği yapmamalıdır. Bu kendisinin inandırıcılığı açısından da önemlidir. Verilen sözde durulmalıdır” dedi.

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MERZ’E DESTEK

CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein, partisinin genel başkanı ve başbakan adayı Friedrich Merz’e tam destek verdi. Boris Rhein da, Merz gibi, “Biz sağa da sola da bakmıyoruz. Bu konuda Almanya’nın çıkarlarına bakıyoruz” diyerek, AfD ile iş birliği yapma suçlamarını geri çevirdi. Kardeş parti CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, “SPD ile Yeşiller, düzensiz göç ve sığınmacı konusunda kesin tavrını ortaya koymalı. Açık bir şekilde ne istediklerini ilan etmeliler ki halk da onların ne düşündüğünü bilmeli” diye konuştu.

BSW DE DESTEKLEDİ

CDU lideri Friedrich Merz’e dönük açık bir mektup yayımlayan ve düzensiz göç ile sığınmacı konusunda ortak bir önerge verme önerisinde bulunan AfD Eş Başkanı Alice Weidel de, ana muhalefetin gelecek hafta vermeyi planladığı önergeyi destekleyecekleri sinyali verdi. AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla ise “İyi bir göç politikası ancak AfD ile mümkündür. CDU/CSU bizim düzensiz göçü engelleme politikamıza şimdiye kadar hep karşı çıktı” diyerek eleştiride bulundu. SPD ve Yeşiller ile oluşturdukları koalisyon hükümetini terk eden FDP ise partisinin CDU/CSU’nun önergesine destek vereceğini açıkladı. BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht de, “Şayet Birlik Partileri (CDU/CSU), düzensiz göçü engellemek ve başvuruları kabul edilmeyen sığınmacıları hızlı bir biçimde sınır etmek isterse biz bunu destekleriz” dedi.