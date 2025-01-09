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Almanya’da şiddetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı

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#AVRUPADAN HABER#KRV#DWD
Almanya’da şiddetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 15:57

Almanya’da yetkiler, bazı bölgelerdeki şiddetli kar yağışı ve buzlanmaya karşı halkı uyardı.

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ALMAN Meteoroloji Servisi (DWD), Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Aşağı Saksonya eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde etkili olan kar yağışının ülke genelinde artarak devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer, yolların kar ve buzla kaplı olması nedeniyle sürücülere gereksiz seyahatlerden kaçınmaları ve dikkatli araç kullanmaları gerektiği uyarısını yaptı. DWD ayrıca Almanya’nın orta ve güney kesimlerinde yaşayanları, rüzgar ve fırtına nedeniyle düşebilecek ağaç dalları ve uçan cisimlere karşı uyardı. Münih şehrinde fırtınanın saatte 100 kilometre, ormanlık alanlarda ise 115 kilometre hıza kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ülkede sıcaklıkların kuzeyde 0 ila 6 derece civarında olacağı, güneyde ise 14 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. Ülkedeki en düşük sıcaklıkların ise eksi 5 dereceye kadar düştüğü kaydedildi.

Almanya’da şiddetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Almanya’da şiddetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Almanya’da şiddetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Almanya’da şiddetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Almanya’da şiddetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı

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#AVRUPADAN HABER#KRV#DWD

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